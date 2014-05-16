Путін заявив кримським татарам, що греки прийшли до Криму раніше за них

Президент Росії Володимир Путін заявив, що греки є одним із корінних народів Криму.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками громад кримських татар, в ході якої ветеран національного руху Айдер Мустафаєв виступив з пропозицією законодавчо визнати кримських татар корінним народом Криму, повідомляють РИА Новости.

"Про це, звичайно, можна подумати. Але, вирішуючи цю проблему, не можна породжувати іншу", - відповів Путін.

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Він пояснив, що в Криму одним із корінних народів, в тому числі й репресованим, є греки, які теж мають на це право.

"Вони були там раніше за нас з вами. Тому нам потрібно якомога уважніше на все це подивитися. Якщо у вас є якісь побоювання в тому, що той указ, який був мною підписано (про реабілітацію кримських татар - ред.), не є абсолютною гарантією того, що там всередині викладено, то можна подумати додатково про те, щоб таких побоювань не виникало. Я готовий разом з вами подумати", - заявив президент.