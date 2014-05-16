Телеканал Ахметова найменше постраждав від вимкнення з ефіру на Сході

У Луганській та Донецькій областях, де сепаратисти вимагають відключення з ефіру українських каналів, найменше постраждав канал «Україна», трансляція якого доступна у 23 населених пунктах із 27. Такий висновок «Телекритика» зробила після аналізу інформації про відключення українських каналів на Сході України, отриманої з різних джерел.

Наприклад, канал «Інтер» веде мовлення лише у 16 містах, а «1+1» - узагалі у 12. Каналам групи StarLightMedia пощастило по-різному: СТБ веде мовлення у 16 містах, ICTV - у 20. Молодіжним каналам пощастило трохи більше - Новий продовжують дивитися приблизно, як і канал ТЕТ, у 22 та 20 містах відповідно. Серед каналів, що не входять до найбільших телегруп, найчастіше відключають 5 канал.

Читайте такожНацрада: 8 українських телеканалів активно популяризують російського агресора

Замість українських каналів в аналоговому ефірі українських місті ведуть мовлення російські канали: «Первый канал», «Россия 24», «РТР Планета», РЕН ТВ.

Цікаво, що саме канал, який належить Рінату Ахметову, постраждав найменше від інших загальнонаціональних каналів.