ЦВК відправила бюлетені на закордонні дільниці

00:32, 18 травня 2014
Політика
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Майже 4,5 тис. бюлетенів передала сьогодні Центральна виборча комісія на закордонні виборчі дільниці.

Ці бюлетені поїдуть до всіх дипломатичних представництв України за кордоном, ідеться в сюжеті ТСН

Передача здійснюється через Міністерство закордонних справ України. Охорону транспортування забезпечують працівники органів внутрішніх справ, а за потреби і Служби безпеки України.

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Голосуватимуть наші громадяни у 75 країнах світу. Як уже повідомлялося, українці годинами простоюють у чергах, щоб проголосувати не за місцем реєстрації.

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