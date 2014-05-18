ЦВК відправила бюлетені на закордонні дільниці

Ці бюлетені поїдуть до всіх дипломатичних представництв України за кордоном, ідеться в сюжеті ТСН.

Передача здійснюється через Міністерство закордонних справ України. Охорону транспортування забезпечують працівники органів внутрішніх справ, а за потреби і Служби безпеки України.

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Голосуватимуть наші громадяни у 75 країнах світу. Як уже повідомлялося, українці годинами простоюють у чергах, щоб проголосувати не за місцем реєстрації.