При спробі виїхати в Москву в тренувальний табір бойовиків затримані завербовані українці

Як повідомляє прес-центр СБУ, майбутні диверсанти планували у Москві пройти підготовку в одній з законспірованих спецшкіл міністерства оборони Росії для здійснення диверсійних і терористичних актів в Донецькій області та Одесі.

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Диверсійною групою, в складі 8 чоловік, керував 45-річний громадянин України - колишній майор ВДВ, інструктор парашутної підготовки. Більшість учасників групи раніше проходили службу у спецпідрозділах збройних сил.

Під час підготовки до поїздки члени групи дотримувалися заходи суворої конспірації: використовували псевдоніми і поділялися на підгрупи. Однак співробітники СБУ затримали диверсантів на Одеському залізничному вокзалі.

В СБУ відзначили, що після проходження навчання кожному члену групи було обіцяно щомісячне винагороду - $1 тис. і окремо «преміальні» за закінчення.