Госпіталізований мер Маріуполя Юрій Хотлубей
09:17, 30 травня 2014Політика
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Міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей госпіталізований у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я для оперативного лікування.
Юрій Хотлубей госпіталізований з-за різкого погіршення здоров'я
Як повідомила прес-служба Маріупольської міськради, обов'язки мера взяв на себе перший заступник голови Геннадій Митрофанов.
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Нагадаємо, мер Маріуполя Юрій Хотлубей неодноразово організовував акції на підтримку єдності України і попереджав жителів міста про згубні наслідки сепаратизму. 16 травня він підписав з лідером маріупольських терористів Денисом Кузьменко меморандум про мир і порядок, згідно з яким сепаратисти і терористи повинні були відмовитися від застосування зброї і насильства в місті, а також захоплення адмінбудівель.
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