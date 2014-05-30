Госпіталізований мер Маріуполя Юрій Хотлубей

Як повідомила прес-служба Маріупольської міськради, обов'язки мера взяв на себе перший заступник голови Геннадій Митрофанов.

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Нагадаємо, мер Маріуполя Юрій Хотлубей неодноразово організовував акції на підтримку єдності України і попереджав жителів міста про згубні наслідки сепаратизму. 16 травня він підписав з лідером маріупольських терористів Денисом Кузьменко меморандум про мир і порядок, згідно з яким сепаратисти і терористи повинні були відмовитися від застосування зброї і насильства в місті, а також захоплення адмінбудівель.