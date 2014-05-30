Прикордонники затримали на кордоні з РФ дві «Газелі», набиті зброєю
16:39, 30 травня 2014Політика
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Сьогодні вночі на кордоні з Росією прикордонники затримали три автомобілі. Спочатку зупинили «Мерседес-Віто», який повинен був зустрічати і супроводжувати автомобілі з Росії.
Всередині машин виявили цілий арсенал / irtafax.com.ua
А через деякий час затримали дві «Газелі», які рухалися з боку сусідньої держави. Про це повідомляє прес-служба ДПС України, повідомляє Иртафакс.
Всього в автомобілях виявили 27 автоматів Калашникова, 2 пістолети, 4 кулемети, 5 РПГ типу «Муха», 5 снайперських гвинтівки і 84 скриньки з набоями й гранатами.
irtafax.com.ua
Серед пасажирів «Газелі» була та жінка, яка при собі мала 10 тисяч доларів США.
Всього прикордонники затримали 13 осіб.
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