Прикордонники затримали на кордоні з РФ дві «Газелі», набиті зброєю

А через деякий час затримали дві «Газелі», які рухалися з боку сусідньої держави. Про це повідомляє прес-служба ДПС України, повідомляє Иртафакс.

Всього в автомобілях виявили 27 автоматів Калашникова, 2 пістолети, 4 кулемети, 5 РПГ типу «Муха», 5 снайперських гвинтівки і 84 скриньки з набоями й гранатами.

Серед пасажирів «Газелі» була та жінка, яка при собі мала 10 тисяч доларів США.

Всього прикордонники затримали 13 осіб.