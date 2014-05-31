Напад терористів на підрозділ "Дякове" мав відвернути увагу - прикордонники

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Там нагадали, що близько 20:00 30 травня терористи розпочали штурм прикордонного підрозділу "Дякове" Луганського загону.

Як пише УП, у нападі беруть участь понад 80 бойовиків, які прибули на вантажівках.

Вони використовують гранатомети та стрілецьку зброю. Для підтримки прикордонників і відбиття атаки нападників сили АТО направили авіацію.

Напередодні прикордонники на даному напрямку затримали дві "Газелі" з автоматами, пістолетами, кулеметами, гранатометами, снайперськими гвинтівками та ящиками з боєприпасами і гранатами. Також затримали декілька осіб, з якими була й жінка з 10 тисячами доларів США. Після цього на адресу прикордонників почали лунати погрози розправи.