У центрі Донецька застрелили помічника лідера терористів Пушиліна - ЗМІ

Як повідомляє Новости Донбасса в Twitter, був розстріляний Максим Петрухін. Попередня версія - внутрішні розборки.

У центрі Донецька застрелили помічника лідера терористов Максима Пушилина Максима Петрухина.Версия: внетренние разбрки pic.twitter.com/gRurDBtJlt - Новини Донбасу (@novostidnua) June 7, 2014

За інформацією РБК-Україна, був замах на голову терористів Дениса Пушилина, який називає себе головою "Верховної ради" "ДНР". За словами кореспондента агентства, Пушилин не постраждав, а його помічник Петухин був убитий.

Замах було скоєно біля ресторану "Міленіум" на бульварі Пушкіна, який знаходиться неподалік від будівлі Донецької обласної державної адміністрації. За словами очевидців, Пушилин з помічником перебували у автомобілі біля ресторану, коли з проїжджаючого повз авто за ним було скоєно близько 15 пострілів.