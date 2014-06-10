Окупаційна влада Криму визнала, що півострів охопила продуктова криза

Самопроголошена кримська влада таки визнала, що на півострові продуктова криза. Щоб врятуватися від неї - планують створити зелені коридори для українських продуктів.

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, так званий голова Республіки доручив пришвидшити пропуск харчів на півострів. Адже нині фури стоять на кордонах по кілька днів. Продукти псуються та дорожчають.

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Тим часом, кримські урядники, які досі заявляли про незначне здорожчання, сьогодні змушені були констатувати, що асортимент продуктів у Криму невеликий, а ціни на них - захмарні.

Серед чинників називають заборону на ввезення українських продуктів. Коли на півострів не пускали молоко та м'ясо з материка - місцеві виробники стрімко підняли ціни. А по-друге, ціни російських виробників у півтора-два рази вищі за українські.

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Як повідомлялося раніше, у Криму хочуть здати українську субмарину на металобрухт або віддати під ресторан. Директор ЦКБ "Чорноморець" заявив, що вони мають право позбутися єдиною підводного човна України через борги за ремонт.