ГПУ хоче зняття недоторканості з трьох депутатів – свободівець
04:08, 11 червня 2014Політика
0 0
Генеральна прокуратура збирається клопотати про зняття недоторканності ще з 3 народних депутатів.
ГПУ збирається клопотати про зняття недоторканності з Олійника та Калетника-молодшого
Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив депутат від "Свободи" Олександр Мирний, пише Українська правда.
"На наступному тижні, наскільки я знаю, генпрокуратура буде подавати подання ще на трьох депутатів для зняття недоторканості та взяття під арешт", - сказав він.
Читайте такожМахніцький вже запропонував Раді позбавити Царьова повноважень нардепа - Сенченко
Серед тих, кого хочуть позбавити депутатського імунітету – Володимир Олійник та Калетник-молодший (Ігор Калєтник - ред.). Ім'я третього депутата Мирний не назвав, бо боявся помилитися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter