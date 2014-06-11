ГПУ хоче зняття недоторканості з трьох депутатів – свободівець

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив депутат від "Свободи" Олександр Мирний, пише Українська правда.

"На наступному тижні, наскільки я знаю, генпрокуратура буде подавати подання ще на трьох депутатів для зняття недоторканості та взяття під арешт", - сказав він.

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Серед тих, кого хочуть позбавити депутатського імунітету – Володимир Олійник та Калетник-молодший (Ігор Калєтник - ред.). Ім'я третього депутата Мирний не назвав, бо боявся помилитися.