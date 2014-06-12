Ризик люстрації в тому, що вона може стати війною між кланами - експерт

Таку думку висловив президент аналітичного центру «Політика», колишній заступник Голови Секретаріату Президента України, представник Президента у Верховній Раді (2009-2010) Ігор Попов сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і ТСН.

«Ризик люстрації – вибірковий підхід, коли буде проголошуватись, що це люстрація, а насправді це буде війною між кланами, війна за посади. А другий ризик – те, що будуть призначати некомпетентних людей, які не зможуть справлятись зі своєю роботою. Тоді на ключову публічну посаду призначають некомпетентну людину, яка начебто десь по квотах чи її хтось рекомендував, а вона залишає корупціонерів, які працювали раніше, або за квотами призначають непублічних заступників, які сидять на всіх потоках», - сказав він.

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В свою чергу народний депутат 3-6 скликань Верховної Ради, представник Президента у Верховній Раді (2005-2006) Юрій Ключковський зазначив, що люстрація повинна проводитись так, щоб суспільство у неї вірило, що це, дійсно, чесна люстрація.