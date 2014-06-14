На Харківщину намагалися прорватися дві автоколони бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це 13 червня заявив голова ОДА Ігор Балута під час робочої поїздки в Ізюмський район.

За його даними, колони намагалися прорватися в область впродовж останньої доби.

«Наші військові попередили вторгнення двох великих колон з легкових автомобілів і з джипом одна. Інша була на вантажних автомобілях і з БТРами. Відмінно відпрацювали наші льотчики, велика подяка їм за це. Головне управління внутрішніх справ у Харківській області, Служба безпеки та всі державні служби роблять усе можливе для того, щоб життя харків’ян та жителів Харківської області було спокійним і безпечним», - сказав Балута.

Він наголосив, що силовики також посилюють контроль на кордоні з РФ.

В Ізюмському районі Балута відвідав кілька блокпостів і взяв участь у двох робочих нарадах спільно з представниками СБУ, МВС, Міністерства оборони, а також керівництвом Держприкордонслужби. «Такі наради досить ефективні, тому що ми покращуємо нашу взаємодію з питань постачання, розуміння загальної ситуації. Є й проблемні питання, але при такій взаємодії вони вирішуються оперативно», - наголосив голова ОДА.

За словами Балути, цього тижня ряд батальйонів і спецпідрозділів отримали велику партію спецзасобів, необхідних для ведення сучасного бою.

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