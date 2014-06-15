Расмуссен: Росія розглядає НАТО як супротивника

Про це в інтерв'ю газеті El Pais розповів генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен. "Слід визнати той факт, що Росія розглядає нас в якості супротивника", - зазначив генсек, передає ТСН.uа.

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Він додав, що позиція Росії змушує НАТО прийняти довгострокові заходи для захисту союзників у Європі. Він уточнив, що в Альянсу немає планів розмістити свої війська на території України. Але він додав, що блок збирається допомогти Україні реформувати свій оборонний сектор.

Остаточний пакет допомоги Києву НАТО затвердить в кінці цього місяця.