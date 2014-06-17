Сьогодні Кернес повертається в Україну

Про це повідомляє "Сегодня".

"Харківський міський голова Геннадій Кернес повернеться до Харкова 17 червня, близько 15:00", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що мер прибуде в міжнародний аеропорт "Харків" з Ізраїлю, де перебував на лікуванні.

Нагадаємо, 28 квітня Кернес отримав вогнепальне поранення в спину, після чого був терміново госпіталізований в Україні, а пізніше перевезений на лікування до Ізраїля