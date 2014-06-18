Депутати зареєстрували проект про саморозпуск Ради VII скликання

Авторами документу є народні депутати Віталій Ковальчук (фракція УДАРу), Олег Тягнибок (фракція ВО "Свобода"), Сергій Соболєв (фракція ВО "Батьківщина") та Олег Ляшко (позафракційний).

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Крім цього, в Раді зареєстрований проект постанови про саморозпуск парламенту VII скликання. Його авторами стали позафракційні депутати Віктор Балога та Ігор Рибаков.

У проекті авторства Ковальчука, Тягнибока, Соболєва і Ляшка передбачено "заявити про саморозпуск - дострокове припинення повноважень Верховної Ради VII скликання". У проекті постанови йдеться, що, "враховуючи необхідність оновлення влади та її відповідальності перед суспільством, Верховна Рада на основі досягнутої згоди більшості народних депутатів постановляє заявити про саморозпуск".