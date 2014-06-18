Збройні сили закуплять близько тисячі бронетранспортерів - РНБО
13:20, 18 червня 2014Політика
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Збройні сили України закуплять близько тисячі бронетранспортерів.
Усього буде закуплено близько тисячі одиниць техніки / facebook
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий повідомив на брифінгу.
«Збройні сили проведуть порівняльні випробування БТР-3Е1 та БТР-4Е («Буцефал»), щоб вибрати найкращий для застосування в зоні АТО», - зазначив він.
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Чеповий додав, що «усього буде закуплено близько тисячі одиниць техніки».
Також Чеповий зауважив, що «розглядається також питання закупівлі легкоброньованих колісних бронетранспортерів «Дозор-Б».
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