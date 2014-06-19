Генсек НАТО підтвердив нове нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Він назвав це "дуже прикрим кроком назад". "Можу підтвердити, що ми зараз бачимо нове нарощування збройних сил Росії на українському кордоні, ще кілька тисяч військовослужбовців", - цитує генерального секретаря офіційний речник НАТО Оана Лунгеску в "Твіттері".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий заявив, що "ситуація на державному кордоні України за минулу добу характеризується підвищенням активності збройних бандформувань". "На кордон з Україноюз боку Росії продовжують прибувати підрозділи збройних сил РФ", - сказав Володимир Чеповий, зазначивши, що "поблизу держкордону вони облаштовують вогневі позиції і маскують військову техніку".