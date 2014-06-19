Генсек НАТО підтвердив нове нарощування військ РФ на кордоні з Україною
Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен підтвердив нове нарощування збройних сил Росії біля українського кордону.
Він назвав це "дуже прикрим кроком назад". "Можу підтвердити, що ми зараз бачимо нове нарощування збройних сил Росії на українському кордоні, ще кілька тисяч військовослужбовців", - цитує генерального секретаря офіційний речник НАТО Оана Лунгеску в "Твіттері".
Читайте такожДля України партнерство з НАТО дасть можливість протистояти російській агресії - Кошулинський
Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий заявив, що "ситуація на державному кордоні України за минулу добу характеризується підвищенням активності збройних бандформувань". "На кордон з Україноюз боку Росії продовжують прибувати підрозділи збройних сил РФ", - сказав Володимир Чеповий, зазначивши, що "поблизу держкордону вони облаштовують вогневі позиції і маскують військову техніку".