На сході встановлюють додаткові блокпости, щоб вивести мирних жителів із зони АТО

13:38, 23 червня 2014
Політика
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Сили АТО встановлюють додаткові блокпости та здійснюють контрдиверсійну діяльність, щоб забезпечити виведення мирного населення із зони бойових дій.

Силы АТО выводят мирное население из зоны боевых действий / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час прес-конференції в Києві.

«Щодо переміщення мирних жителів зі східних регіонів, які перебувають під контролем бойовиків, то ця робота організовується на міжвідомчому рівні», - сказав він.

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За словами Селезньова, сили АТО забезпечують безпеку тих людей, які прийняли рішення переміщуватись у безпечні райони.

«Сили АТО забезпечують безпеку за допомогою встановлених додаткових блокпостів українських військовослужбовців та за допомогою проведення контрдиверсійних дій», - запевнив прес-офіцер.

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