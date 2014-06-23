На сході встановлюють додаткові блокпости, щоб вивести мирних жителів із зони АТО
13:38, 23 червня 2014Політика
0 0
Сили АТО встановлюють додаткові блокпости та здійснюють контрдиверсійну діяльність, щоб забезпечити виведення мирного населення із зони бойових дій.
Сили АТО виводять мирне населення із зони бойових дій / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час прес-конференції в Києві.
«Щодо переміщення мирних жителів зі східних регіонів, які перебувають під контролем бойовиків, то ця робота організовується на міжвідомчому рівні», - сказав він.
Читайте такожБільшість читачів УНІАН вважають, що повернення Криму і мир на сході - питання часу
За словами Селезньова, сили АТО забезпечують безпеку тих людей, які прийняли рішення переміщуватись у безпечні райони.
«Сили АТО забезпечують безпеку за допомогою встановлених додаткових блокпостів українських військовослужбовців та за допомогою проведення контрдиверсійних дій», - запевнив прес-офіцер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter