На сході встановлюють додаткові блокпости, щоб вивести мирних жителів із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час прес-конференції в Києві.

«Щодо переміщення мирних жителів зі східних регіонів, які перебувають під контролем бойовиків, то ця робота організовується на міжвідомчому рівні», - сказав він.

Читайте такожБільшість читачів УНІАН вважають, що повернення Криму і мир на сході - питання часу

За словами Селезньова, сили АТО забезпечують безпеку тих людей, які прийняли рішення переміщуватись у безпечні райони.

«Сили АТО забезпечують безпеку за допомогою встановлених додаткових блокпостів українських військовослужбовців та за допомогою проведення контрдиверсійних дій», - запевнив прес-офіцер.