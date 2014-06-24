У збитому під Слов'янськом вертольоті перебували офіцери СБУ - журналіст

В українському вертольоті, який збили сьогодні під Слов'янськом, перебували офіцери СБУ.

Про це журналіст Ігор Мягченков написав на своїй сторінці в Facebook.

"На вертольоті, що був збитий сепаратистами близько 18:00, крім екіпажу перебували офіцери СБУ. Загинули всі. Вічна пам'ять хлопцям...", - зазначив він.

Як повідомили УНІАН, у прес-центрі відомства, на борту перебували три офіцери і прапорщик СБУ

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Нагадаємо, сьогодні під Слов'янськом терористи збили з ПЗРК український вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули 9 військовослужбовців, включаючи 3 членів екіпажу, що знаходилися на борту, повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Варто зазначити, що це вже другий український вертоліт, який був збитий терористами в районі гори Карачун.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 травня при зльоті з гори Карачун терористи з ПЗРК збили український вертоліт Мі-8, в якому перебував начальник Управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Тоді загинули 12 людей.