Порошенко: Єдиною державною мовою була, є й буде українська

Про це заявив президент на зустрічі представників органів місцевого самоврядування й органів держвлади в Києві в середу.

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"Єдиною державною, конституційною мовою України була, є й буде українська мова", - сказав він, передає Українська правда.

За його словами, децентралізація влади буде стосуватися і мовної, і культурної сфер.

"Місцеві громади будуть мати повне право використовувати всі інші, у тому числі російську мову, нарівні з української", - підкреслив президент України.