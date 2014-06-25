Порошенко: Єдиною державною мовою була, є й буде українська
15:05, 25 червня 2014Політика
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Єдиною державною мовою залишається українська мова, підкреслив президент України Петро Порошенко.
REUTERS
Про це заявив президент на зустрічі представників органів місцевого самоврядування й органів держвлади в Києві в середу.
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"Єдиною державною, конституційною мовою України була, є й буде українська мова", - сказав він, передає Українська правда.
За його словами, децентралізація влади буде стосуватися і мовної, і культурної сфер.
"Місцеві громади будуть мати повне право використовувати всі інші, у тому числі російську мову, нарівні з української", - підкреслив президент України.
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