Кабмін прийняв рішення про встановлення інженерних споруд на кордоні з Росією
Кабінет міністрів України прийняв рішення про інженерно-технічне облаштування державного кордону з Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак під час брифінгу після засідання уряду.
"Прийнято рішення щодо конкретних кроків з покращення і забезпечення безпеки українського державного кордону на ділянці між Україною та Російською Федерацією", - сказав Семерак.
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При цьому на уточнююче запитання журналістів міністр КМУ зазначив, що це рішення "Про інженерно-технічне облаштування державного кордону" та не розкрив деталей документу, посилаючись на його таємність.
Як повідомляв УНІАН, 16 червня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення встановити інженерні споруди для захисту кордону України з Росією.
“Ухвалено рішення про будівництво інженерних споруд уздовж нашого кордону і невідкладні заходи для розвідки щодо нейтралізації диверсантів, які проходять на територію України”, - наголосив секретар РНБО Андрій Парубій.
За його словами, РНБО доручив Кабінету міністрів організувати односторонню демаркацію українсько-російського державного кордону, забезпечити її необхідним інженерно-технічним облаштуванням відповідно до існуючого рівня загроз національній безпеці.
В цілому протяжність сухопутної ділянки українсько-російського кордону становить майже 1975 кілометрів.