Філатов: Царьов зателефонував знайомому та заявив, що з нами вже "все вирішено"

Заступник голови Дніпропетровської обладміністрації Борис Філатов вважає Компартію "п'ятою колоною", яка відкрито підтримує сепаратистів. Про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.

"КПУ - це цілком і повністю п'ята колона. Навіть з "Партією регіонів" можна працювати, хоча вона вже своє віджила. Ви бачили результати Добкіна та Тігіпко... "Партії регіонів" вже немає, все. Але з КПУ працювати було безглуздо на будь-якому рівні", - заявив заступник Ігоря Коломойського.

"Щоб ви розуміли, скажу: коли сепаратистам потрібен був живий щит, саме комуністи ходили по домівках, збирали пенсіонерів, розповідали їм, що захистити "ДНР" - їх святий обов'язок. Ставити людей під кулі, користуючись їх віком, нерозумінням ситуації, наївністю... Нижче цього нічого бути не може", - підкреслив він.

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Коментуючи діяльність ще одного відомого прихильника сепаратистів Олега Царьова, Філатов відзначив: "Ми "закошмарили" Царьова, тому що занадто добре і довго його знаємо. З ним неможливо ні про що домовитись. З усіма можна. З ним не можна. Ми ж з усіма спілкувалися, проводили переговори, визначали нову політику партії, мовляв, так, як було раніше, більше не буде. Всі розуміють. А Олег може кивати головою та погоджуватися, але робити все навпаки. Причому вкрай навпаки".

"Щоб ви розуміли, він дзвонив напідпитку нашому спільному знайомому в одній з областей, та розповідав, що з нами вже "все вирішено", він вже знайшов людей і заплатив. Не хочу вдаватися у подробиці...", - сказав він.