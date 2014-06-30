Українські військові роблять усе можливе для безпеки журналістів - РНБО

Українські військові роблять усе можливе для того, щоб українські та зарубіжні журналісти, зокрема ті, хто працює у зоні АТО, одержували всю необхідну інформацію і працювали у безпечних умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив прес-секретар Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Діяльність журналістів на території України нічим не обмежується. Є закони про інформацію, про регулювання діяльності ЗМІ на території України. У зоні АТО журналісти, які одержали акредитацію у нашій Службі безпеки України, працюють пліч-о-пліч з нашими військовими. - сказав Лисенко. - І наші військові роблять все можливе, щоб захистити журналістів від поранень і загибелі. Робиться багато для того, щоб українські і зарубіжні журналісти одержали якомога більше інформації. Проте на першому плані безпека людей».

Як повідомляв УНІАН, 27 червня увечері Президент України Петро Порошенко ухвалив рішення про продовження перемир'я у зоні АТО ще на 72 години – до вечора понеділка, 30 червня. Незважаючи на перемир'я, терористи продовжують вести обстріл позицій сил АТО, а також житлових кварталів у населених пунктах Донецької і Луганської областей. Також, за даними РНБО, бойовики намагаються перенести терористичні акції у Харківську область.

Читайте такожРНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я буде ухвалено сьогодні до 22.00 У ніч на 30 червня в Донецьку загинув оператор російського «Першого каналу» Анатолій Клян. Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за фактом його загибелі. Розслідування ведеться за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Встановлено, що оператор російського телеканалу отримав проникаюче поранення черевної порожнини, перебуваючи у районі військової частини біля селища Опитне Ясинуватського району Донецької області. Журналіст, 1946 року народження, помер під час реанімаційних заходів у міській лікарні № 18 Донецька.