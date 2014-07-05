Росія перестала віддавати Україні військову техніку з Криму

Росія припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму, що належать Збройним силам України.

Про це повідомляє МЗС РФ на своєму сайті.

«У зв'язку з активними діями українських силовиків, що продовжуються на сході України із застосуванням важкого озброєння і бойової авіації, в результаті яких гинуть мирні громадяни, зокрема діти, а також руйнуються об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Донецької і Луганської областей, російською стороною ухвалено рішення про припинення процесу передачі офіційному Києву озброєння, військової техніки і матеріальних засобів Збройних сил України з території Республіки Крим Російській Федерації», - йдеться у повідомленні.

У МЗС Росії наголосили, що дане рішення діятиме до повного припинення українськими силовиками бойових дій на сході України і врегулювання ситуації мирним шляхом.

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Як повідомляв УНІАН, із середини квітня поточного року до середини червня з акваторій окупованого Росією Криму до портів материкової частини України, відповідно до узгодженого комісією у складі представників оборонних відомств РФ і України графіку, було виведено 35 кораблів, катерів і суден, які були захоплені російськими військовослужбовцями у березні.

На сьогодні в Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, зокрема 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.

У середині червня джерело УНІАН повідомило, що в Севастополі на невизначений час призупиняє роботу спільна комісія у складі представників оборонних відомств РФ і України з розблокування і виведення до портів материкової частини України корабельного складу Військово-морських сил України, а також з розблокування і виведення української військової техніки з території Криму.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя.

21 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.