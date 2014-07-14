РНБО не підтверджує дані про можливе російське вторгнення 15 липня

Як передає Українська правда, про це заявив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"У нас поки що немає чіткої інформації про те, що саме 15 липня почнеться те, про що ви спитали", - зазначив він.

Найскладніша ситуація, за словами Лисенка, залишається в містах Донецьк, Луганськ, Сєвєродонецьк та Антрацит.

Ситуація на україно-російському кордоні також залишається напруженою, "бойовики систематично обстрілюють російську територію, російська сторона намагається видати це за дії української армії".

Читайте такожРосійський прикордонник опублікував в Instagram фото прямуючих до України БТРів"По кілька разів щодня здійснюються спроби прориву колон техніки та найманців з території Росії за підтримки російських прикордонників. Зафіксовані також обстріли українських військових з території РФ", - зазначив він.

Читайте такожРосія планує ввести свої війська в Україну 15 липня - ТимчукНа запитання щодо неналежного забезпечення українських військових на деяких ділянках, Лисенко відповів: "Є моменти, коли ведеться бій і неможливо підтягнути забезпечення. нашим хлопцям дуже важко, але ми не кинемо їх в біді".

Він також додав, що кількість біженців з зони АТО зростає приблизно на 1,5 тисячі щодня. Загалом виїхало вже 40556 осіб, з них понад 15 тисяч дітей і понад 5 тисяч інвалідів та пенсіонерів.