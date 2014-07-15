П’ятьох льотчиків збитого Ан-26 вдалось врятувати - Тягнибок

Про це повідомив на сторінці Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"За активної участі та сприяння спецгрупи, в яку входять луганські і харківські свободівці, вдалося врятувати 5-х летунів із збитого вчора московськими окупантами Ан-26 на Луганщині", - написав він.

Як пише "Українська правда", прес-секретар Тягнибока Христя Равлюк уточнила, що ця інформація – від "свободівця" Артема Заїки та координатора спецгрупи Михайла Соколова, які інформують із місця подій.

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За слів Соколова, спецгрупа шукала льотчиків протягом доби – ті, яких знайшли, переховувалися в радіусі 80 км від Луганська, були розпорошені поодинці, лише двоє були разом. Виводили їх у цивільному одязі.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області терористи збили український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку, крім 7 членів екіпажу, пасажирів не було, була лише одна людина, яка супроводжувала вантаж.