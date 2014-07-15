Кількість жертв у Сніжному зросла до 11 осіб - ОДА

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Донецької ОДА.

Так, станом на 17.00 встановлено, що у Сніжному загинуло 11 осіб. Постраждалих - 8, серед них є одна дитина. Малюка вже перевели в Донецьку обласну лікарню на лікування. Всім постраждалим медики надають необхідну допомогу.