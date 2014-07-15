Кількість жертв у Сніжному зросла до 11 осіб - ОДА
19:07, 15 липня 2014Політика
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В результаті обвалення конструкції житлового будинку у Сніжному кількість жертв збільшилася.
В Сніговому загинули люди / Portal Snezhnoe
Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Донецької ОДА.
Так, станом на 17.00 встановлено, що у Сніжному загинуло 11 осіб. Постраждалих - 8, серед них є одна дитина. Малюка вже перевели в Донецьку обласну лікарню на лікування. Всім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
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