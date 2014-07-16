Родичам учасників АТО на Банковій пропонують зустріч із заступником міністра оборони

Як передає кореспондент УНІАН, посадовець Міноборони запропонувала пікетувальникам перейти від Адміністрації президента до Будинку офіцерів і висловити свої вимоги та побажання заступнику міністра оборони.

Вона повідомила, що з мітингувальниками може зустрітися заступник міністра оборони Петро Мехед. Однак, мітингувальники не погоджуються на цю пропозицію. Вони залишаються під будівлею Адміністрації президента і вимагають зустрічі з главою держави.

Читайте такожПорошенко нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час проведення АТОЯк повідомляв УНІАН, близько сотні родичів військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, пікетують Адміністрацію президента.

Читайте такожПорошенко: "У нас народжується нова армія і нова країна"Дехто вимагає провести ротацію військовослужбовців, які знаходяться на передовій від самого початку російсько-українського конфлікту, інші вимагають призначати професійних командирів, ще одні пікетувальники вимагають створити для їхніх родичів елементарні побутові умови.