СБУ затримала двох росіян, яких підозрюють у коригуванні вогню з установки "Бук"

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив на прес-конференції.

“До екіпажу “Бука” терористам не вистачало коригувальників вогню. Двоє громадян Росії затримані прикордонниками та СБУ на одній із ділянок українсько-російського кордону в Донецькій області. В обох російські паспорти, а один з них навіть додумався приїхати з військовим квитком, де зазначено його військовий фах — коригувальник вогню”, - сказав Наливайченко.

За словами голови СБУ, затримані допитуються, а їхнє свідчення будуть долучені до доказової бази у розслідуванні теракту.

Читайте такожЗа фактом падіння Boeing-777 порушено кримінальну справу за статтею “теракт”Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Читайте такожНа місці авіакатастрофи малайзійського лайнера знайшли 181 тіло - МЗС СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.