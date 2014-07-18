ЗМІ: Яхтовому капітану загрожує рік ув'язнення за український прапор над Ялтою

Цей екстраординарний випадок стався 15 липня, повідомляє Крым.Реалии.

Прапор підняв один з місцевих жителів, за походженням етнічний росіянин. Правда, провисів прапор недовго: його зняли, а чоловіка затримали.

Того дня Сергій, 54-річний мешканець Ялти, капітан яхтового плавання, почув про збитий під час АТО літак АН-26. Ця новина вразила чоловіка, який емоційно переживав анексію Криму з боку Російської Федерації й останні події на сході України.

Такі новини надихнули його на акцію, про яку він нікого не попередив.

«...Він придумав собі флешмоб: вночі залізти на флагшток, змінити прапор, а потім сісти на поїзд і, так би мовити, втекти», - розповіла родичка ялтинця.

Читайте такожЗМІ: Ялтинських випускників змушують писати пояснювальні за заспіваний гімн УкраїниВвечері чоловік заліз по пожежній драбині на 9-метрову вежу будівлі міської адміністрації Ялти і замінив російський триколор на український жовто-блакитний прапор. Потім, почувши крики, чоловік стрибнув з вежі і пошкодив ногу. Його відвезли в прокуратуру міста, але згодом, коли він почав втрачати свідомість на допиті, відвезли в лікарню.

Український прапор майорів над Ялтою приблизно 30 хвилин. Наступного дня в будинку "правопорушника" співробітники прокуратури провели обшук.

«Прокурори прийшли, зробили обшук будинку на предмет причетності до «Правого сектору». Так і записали в протоколі, що «ознак причетності до «Правого сектору» не виявили». Якби хоч прапор український в будинку висів, то були б, а так навіть візиток Яроша немає», - розповідає співрозмовник видання.

Прокуратура планує залучити громадянина до відповідальності за статтею 329 Кримінального кодексу Росії - «наруга над державним прапором Російської Федерації». Максимальна санкція - до одного року позбавлення волі.

Читайте такожВ ялтинській школі випускники заглушили російський гімн українськимЗа словами юриста мережі правових приймалень Олени Луньової, з суб'єктивної точки зору наруга все ж передбачає певні фізичні дії щодо державного символу. Однак акт зняття одного прапора і заміну його на інший не можна ставити поряд з соціально небезпечними вчинками. Це можна розцінити як самоуправство і карати за адміністративною статтею. Але, на думку юриста, в даний момент важко передбачити розвиток цієї справи.