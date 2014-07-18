Порошенко: чорні скриньки з малайзійського літака мають залишитися у міжнародних експертів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, в ході якої висловив глибокі співчуття у зв’язку з загибеллю британських громадян у збитому терористами над Донеччиною літаку «Малайзійських авіаліній». Кемерон подякував Порошенко за розмову в неймовірно важких обставинах такої жахливої трагедії.

Президент України подякував за те, що Велика Британія ініціювала проведення термінового засідання Ради безпеки ООН.

Читайте такожУкраїнські рятувальники знайшли дві "чорні скриньки" малайзійського Боїнга - радник ТарутиСторони обговорили хід міжнародного розслідування обставин трагедії. Президент запросив британських експертів взяти у ньому участь.

Президент підкреслив, що чорні скриньки з літака мають залишитися у міжнародних експертів та не можуть бути передані терористами третій стороні.

Кемерон підкреслив, що потрібно ретельно зібрати всі можливі факти та передати на розгляд Ради безпеки ООН.

Наприкінці розмови президент подякував прем’єр-міністру за його особисті зусилля у формуванні позиції щодо України, що висловлена в висновках Європейської ради 16 липня 2014 р.

Читайте такожОбама зробить заяву щодо України о 18:30 за КиєвомЯк повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака знаходилося 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажа.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.

Читайте такожЛитва вважає катастрофу Boeing-777 "жорстким терактом" і вимагає розслідуванняСьогодні міністр транспорту Малайзії Датук Сері Ліоу Тіонг Лайя повідомив, що на борту лайнера перебували 173 громадяни Нідерландів, 44 – Малайзії, 27 - Австралії, 12 – Індонезії, 9 – Великої Британії, 4 – Німеччині, 4 – Бельгії, 3 – Філіппін, по одному громадянину Канади і Нової Зеландії. Громадянство інших пасажирів, за його словами, ще не встановлене.