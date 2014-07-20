На Донбасі формується партизанський рух - РНБО

Про це на брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, "чоловікам набридло спостерігати за тим, як бандити грабують, вбивають та знущаються над місцевим населенням".

За даними РНБО, такі люди об’єднуються в окремі поки що малочисельні групи і за допомогою трофейної зброї починають мститися бандитам за скривджених дружин та дітей.

Читайте такожУ полоні у терористів залишаються 396 осіб, серед яких студент з Нігерії – РНБО Крім того, Лисенко заявив, що через активні наступальні дії українських військових та активізацію руху громадянського опору, в середовищі бойовиків посилюються панічні настрої.

Також в РНБО повідомляли, що бойовики змушують місцеве населення брати у часть у діяльності терористичних груп.