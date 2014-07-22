ЄС закликає Росію вплинути на терористів, щоб зробити можливим розслідування трагедії борту МН17

Про це заявила у вівторок на прес-конференції Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожПозиція ЄС щодо збитого Boeing-777 врахує інтереси Нідерландів

„Ми закликаємо Російську Федерацію активно використати свій вплив на незаконно озброєні групи для того, щоб домогтися доступу до місця (катастрофи), та закликаємо Росію зупинити потік зброї і бойовиків через кордон з тим, щоб домогтися швидких і відчутних результатів у деескалації. Ми також закликаємо відвести її додаткові військові формування від кордонів”, - сказала Ештон.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». Згідно з інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі загинули. Водночас, бойовики перешкоджають українським рятувальникам та міжнародним експертам у доступі до місця катастрофи.

Сьогодні, 22 липня, секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій заявив, що Росія розмістила на кордоні з Україною близько 41 тисячі військовослужбовців.

Парубій наголосив, що Росія продовжує політику ескалації збройного протистояння у східному регіоні України і “докладає всіх зусиль для формування умов щодо введення своїх регулярних військ на територію України під виглядом миротворчих військ”.

За словами Парубія, біля кордону стоїть 150 танків, понад 1 тис. одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем. Все це озброєння зосереджено у донецькому напрямку.

Секретар РНБО зауважив, така сама ситуація спостерігається і на інших напрямках біля кордону з Україною. За його словами, там зосереджено “близько 300 одиниць військової техніки, у тому числі танків, реактивних систем залпового вогню “Град” та найсучасніші системи “Торнадо”.

21 липня російські ЗМІ повідомляли, що ВПС Росії перекидають в Краснодарський край фронтові бомбардувальники Су-24М і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ (загалом – 20 літаків), які «відпрацюють застосування високоточної зброї в ході навчань над Чорним морем і на полігоні Ашулук».