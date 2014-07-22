ЄС закликає Росію вплинути на терористів, щоб зробити можливим розслідування трагедії борту МН17
Європейський Союз закликає Росію використати свій вплив на незаконні збройні угруповання, щоб зробити можливим проведення розслідування на місці падіння літака «Боїнг-777» в Донецькій області та домогтися відчутних результатів у деескалації ситуації в Україні.
Про це заявила у вівторок на прес-конференції Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, передає власний кореспондент УНІАН.
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„Ми закликаємо Російську Федерацію активно використати свій вплив на незаконно озброєні групи для того, щоб домогтися доступу до місця (катастрофи), та закликаємо Росію зупинити потік зброї і бойовиків через кордон з тим, щоб домогтися швидких і відчутних результатів у деескалації. Ми також закликаємо відвести її додаткові військові формування від кордонів”, - сказала Ештон.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». Згідно з інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі загинули. Водночас, бойовики перешкоджають українським рятувальникам та міжнародним експертам у доступі до місця катастрофи.
Сьогодні, 22 липня, секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій заявив, що Росія розмістила на кордоні з Україною близько 41 тисячі військовослужбовців.
Парубій наголосив, що Росія продовжує політику ескалації збройного протистояння у східному регіоні України і “докладає всіх зусиль для формування умов щодо введення своїх регулярних військ на територію України під виглядом миротворчих військ”.
За словами Парубія, біля кордону стоїть 150 танків, понад 1 тис. одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем. Все це озброєння зосереджено у донецькому напрямку.
Секретар РНБО зауважив, така сама ситуація спостерігається і на інших напрямках біля кордону з Україною. За його словами, там зосереджено “близько 300 одиниць військової техніки, у тому числі танків, реактивних систем залпового вогню “Град” та найсучасніші системи “Торнадо”.
21 липня російські ЗМІ повідомляли, що ВПС Росії перекидають в Краснодарський край фронтові бомбардувальники Су-24М і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ (загалом – 20 літаків), які «відпрацюють застосування високоточної зброї в ході навчань над Чорним морем і на полігоні Ашулук».