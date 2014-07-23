Україна отримала беззаперечні докази причетності Шойгу до передачі зброї терористам

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«МВС отримало беззаперечні докази причетності міністра оборони РФ Сергія Шойгу до прямих дій по передачі терористам «ЛНР» і «ДНР» озброєння - установок «Град», танків, артилерії тощо», - сказав він.

Як наголосив Геращенко, на Шойгу замкнуто весь контроль за поставками озброєння і координації дій різних підрозділів терористів.

«Це пов'язано з тим, що попередня система управління терористами в Україні показала свою неефективність. Раніше одними групами терористів керувало ФСБ, іншими - Головне розвідувальне управління Генштабу Росії. На сьогодні прийнято рішення, що всіма терористами в Україні, а також поставками зброї буде керувати пан Шойгу», - сказав він.

Геращенко повідомив, що проводиться перевірка інформації про те, що саме Шойгу узгоджував передачу ЗРК «Бук-1» терористам для того, щоб вони могли збивати українські літаки.

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За словами Геращенка, МВС звертатиметься до МЗС і президента Петра Порошенка з пропозиціями запроваджувати санкції, які стосуватимуться недопуску російських чиновників та бізнесменів, що фінансують терористів, передають їм зброю та боєприпаси.

"У першу чергу такою людиною є міністр оборони РФ Шойгу. Окрім того, що він займається передачею терористам озброєння, на ньому замкнуті питання, пов'язані з підготовкою терористів. На сьогодні нами отримані беззаперечні докази того, що Міністерство оборони РФ проводить підготовку танкістів, які потім перекидаються в Україну і у складі екіпажів бойових танків наносять удари по українських військових", - сказав Геращенко. Він зауважив, що підготовка танкістів проводиться у селищах Чорткове та Кам'янка.

Як повідомляв УНІАН, проти міністра оборони РФ Шойгу МВС порушило кримінальну справу за ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 Кримінального кодексу України.