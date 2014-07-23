У РНБО підтвердили, що на Донбасі бойовики збили два українських літаки.

Цю інформацію підтвердив УНІАН спікер інформаційного центру СНБО Андрій Лисенко.

«Так, та інформація, що збили два наших винищувача, відповідає дійсності», - сказав він.

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Прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський також підтвердив, що в Донецькій області терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки» збили два українських літака-штурмовика СУ-25.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН по телефону.

«Приблизно годину тому в районі Савур-Могили (курган в околиці м. Сніжне - УНІАН) були збиті два літаки - штурмовики СУ-25. Чим були збиті літаки - з'ясовується. Збиті були на території, яка контролюється представниками «ДНР» На місці падіння літаків працює спецзагін, який повинен встановити всі причини події», - сказав Дмитрашковський. При цьому він додав, що про льотчиків збитих літаків «поки нічого не відомо».

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У свою чергу, прес-служба АТО на своїй сторінці в Facebook повідомила, що терористи підбили два українських літака СУ-25 в районі селища Дмитрівка під час надання вогневої підтримки підрозділам Збройних Сил України.

"Після успішного виконання завдань в цьому районі чотирма штурмовиками авіації Сухопутних військ, проросійські бандити обстріляли їх із зенітних ракетних комплексів. Не дивлячись на протиракетні маневри і відстріл теплових пасток, два літаки отримали пошкодження. Льотчики катапультувалися", - відзначили в прес-службі АТО.

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Як повідомляв УНІАН, журналіст одного з українських телеканалів Роман Бочкала написав на своїй сторінці у Facebook про те, що на Донбасі бойовики збили 2 українських літака.

«Збили ще дві наші СУшки... Інформація з передової від наших військових. Один з літаків виконував бойове завдання у районі Лисичанська. Льотчики встигли катапультуватися. Їх намагаються розшукати. За попередньою інформацією, район евакуації контролюють терористи», - повідомив журналіст.