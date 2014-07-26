Міліціонерів Слов'янська перевіряють на детекторі брехні

Наразі спеціальна міністерська комісія має точну інформацію про вісьмох зрадників в погонах. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів новий начальник міського управління МВС, полковник Ігор Рибальченко.

Зокрема, за його словами, можна "з упевненістю говорити про вісьмох міліціонерів, які співпрацювали з терористами".

"Наразі місце їхнього перебування невідоме, вони полишили територію Слов’янська. Ми не можемо встановити з ними зв’язок і з’ясувати, де вони. За даним фактом СБУ, прокуратура та комісія МВС веде відповідну перевірку", сказав Рибальченко.

Як розповів голова міського МВС, на 6 липня в складі міського відділу міліції були присутні усього 36 чоловік з 333 співробітників, що працювали там до захоплення міста терористами. Зараз частина співробітників уже повернулася до служби, їхня загальна кількість складає 240 осіб.

Читайте такожНад Слов'янською міськрадою відновили знищений терористами герб України Також він розповів про механізми фільтрації слов'янської міліції.

"З кожним правоохоронцем зараз спілкуються, перевіряють на поліграфі. Для організації серйозної перевірки сюди привезли багато спеціальної техніки, сюди привезли не один поліграф. На детекторі брехні перевіряють передусім начальників управлінь, підрозділів. З людьми зараз розмовляють психологи, співробітники внутрішньої безпеки МВС тощо", - сказав Рибальченко.

Раніше в міністерстві МВС України щодо міліціонерів, які добровільно перейшли на бік так званих «ДНР» та «ЛНР» зазначали: «Ті хто перейшов на бік терористів та скоїв якісь злочини – відповідатиме за законом».

Ті, хто співпрацював з терористами, але не скоював при цьому злочинів, будуть або звільнені з органів міліції або залишаться працювати з випробувальним терміном.

Правоохоронці, які знаходилися на загарбаній терористами території продовжували виконувати свій обов’язок (а таких міліціонерів теж не мало – криміналісти, кінологи), і це буде підтверджено фактами і свідками – ті продовжать свою роботу в органах УВС.

«Міліціонери, які після приходу терористів чинили опір або пішли в підпілля і продовжували боротися з терористами всіма доступними їм способами – ті отримуватимуть максимальне просування по службі, здобудуть шану і повагу громадян України», – оприлюднив офіційну позицію МВС у своєму фейсбуці радник міністра МВС Антон Геращенко.

Раніше міністр МВС України Арсен Аваков повідомляв, що з міліцейських лав Донеччини було звільнено 1700 осіб із 16 тисяч.