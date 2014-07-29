Нідерланди закликали Україну припинити бойові дії в зоні падіння "Боїнга"

Як передає польське інформаційне агентство РАР, про це повідомив прес-секретар уряду Жан Франсман.

"Глава Української держави обіцяв, що зробив все, що в його силах, аби експерти могли дістатися місця катастрофи", - повідомляє РАР з посиланням також на інформацію інших агентств.

Прес-секретар назвав важливим, щоб міжнародні експерти могли якнайшвидше почати працювати на місці падіння літака, бо "вони хочуть знайти та перевезти до Нідерландів тіла жертв".

Сьогодні раніше прес-служба нідерландського уряду повідомила, що міжнародні експерти вкотре не змогли дістатися місця катастрофи, оскільки на шляху до неї ведуться "занадто активні бойові дії".

Міжнародні експерти безрезультатно намагаються потрапити на місце падіння літака з неділі, 27 липня.

Раніше повідомлялося, що через кілька днів після катастрофи президент України доручив припинити бойові дії в радіусі до 40 кілометрів від місця, де впав пасажирський літак.

Читайте такожМіжнародні експерти через бойові дії знову не потрапили на місце катастрофи "Боїнга"27 липня прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що сили АТО направлено на звільнення від терористів території падіння літака Boeing-777, щоб гарантувати міжнародним експертам безпеку і можливість провести експертизу.

28 липня Лисенко спрогнозував, що терористи залишать місце падіння Боїнга-777, коли сили АТО увійдуть в Красний Луч.

Читайте такожУкраїна і Нідерланди уклали договір про захист розслідування катастрофи «Боїнга»Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.