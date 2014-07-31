Bloomberg: рубль наближається до найнижчих місячних показників з січня перед введенням санкцій проти Росії

У статті Володимира Кузнєцова під назвою «Рубль наближається до найнижчих місячних показників з січня перед введенням санкцій проти Росії», опублікованій на сайті Bloomberg, повідомляється про те, що рубль зріс після свого падіння до найнижчого рівня за останні 6 місяців, до того як США і Європейський союз ввели більш жорсткі санкції щодо Росії.

Валюта виросла на 0,2% до 35,525 за долар станом на 1.16 вечора за московським часом. Прибутковість облігацій з терміном погашення в 2027 році знизилася на 2 базисних пункти, до 9,38%.

Рубль наближається до позначки 4,5%, саме настільки він впав за липень по відношенню до долара, а це стане найслабшим місячним показником з січня і найгіршим серед 24 валют країн, що відслідковуються Bloomberg. Сьогодні лідери Євросоюзу повинні були назвати конкретні цілі, на які будуть спрямовані його найжорсткіші санкції у фінансовій і нафтогазовій сферах, а також оборонній промисловості Росії, щоб змусити президента Володимира Путіна перестати підтримувати сепаратистів у східній Україні.

Рубль «почав представляти інтерес для спекулятивних покупок, поки не виникли нові геополітичні проблеми», - Володимир Євстіфєєв, аналітик Банку «Зеніт», написав в електронному листі.

Російська валюта виросла на 0,1%, до 47,6015 по відношенню до євро і на стільки ж по відношенню до бівалютного кошика Центрального банку РФ, піднявшись до 40,9663.

Прибутковість 10-річних державних облігацій збільшилася на 105 базисних пунктів в липні, це найслабші показники з травня 2009 року. Центральний банк РФ несподівано підвищив 25 липня ключову ставку на 50 базисних пунктів до 8% річних, вказавши на зростаючі ризики інфляції. Річна інфляція в Росії залишалася на рівні 7,5% протягом тижня, що завершився 28 липня, в порівнянні з 6%, які планував Центральний банк до кінця року.

«Рубль, можливо, буде продовжувати потроху відновлюватися, хоча середньострокова перспектива не здається занадто райдужної», - сказав Володимир Євстіфєєв. «Навіть якщо прибрати в сторону зовнішньополітичні ризики, економіка все одно слабка».