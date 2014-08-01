Тіла загиблих десантників важко ідентифікувати, оскільки бойовики були вдягнені в українську форму
10:34, 01 серпня 2014Політика
0 0
Сили АТО зіткнулись з проблемою ідентифікації тіл загиблих під Шахтарськом.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.
"Також спеціалісти сил АТО зіткнулись з проблемою ідентифікації тіл загиблих. Адже бойовики вдягнуті в українські однострої, та на них відсутні будь-які знаки розрізнення", - повідомляє штаб. Читайте такожКолона десантників потрапила у засідку в районі Шахтарська, дані щодо втрат уточнюються
Українські десантники під Шахтарськом потрапили у засідку - загинуло 10 українських бійців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter