Тіла загиблих десантників важко ідентифікувати, оскільки бойовики були вдягнені в українську форму

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Також спеціалісти сил АТО зіткнулись з проблемою ідентифікації тіл загиблих. Адже бойовики вдягнуті в українські однострої, та на них відсутні будь-які знаки розрізнення", - повідомляє штаб. Читайте такожКолона десантників потрапила у засідку в районі Шахтарська, дані щодо втрат уточнюються

Українські десантники під Шахтарськом потрапили у засідку - загинуло 10 українських бійців.