Литовські журналісти знайшли власника тягача, яким терористи вивезли "Бук" з України - ЗМІ

Литовське видання знайшло власника тягача, яким з України терористи вивезли зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий Boeing-777.

Видання Alfa.lt опублікувало коротке інтерв'ю з мешканцем Донецька на ім'я Василь, повідомляє ТСН.ua.

Він впізнав свій тягач на відео, на якому видно, як бойовики вивозять "Бук" з території України через кілька днів після падіння авіалайнера Boeing-777.

"Мою базу в Донецьку захопили бойовики, а ця вантажівка була припаркована там. Так, це мій тягач. Вони прийшли і сказали, що їм потрібна моя база", - розповів Василь литовським журналістам, попросивши не розголошувати його прізвище, аби уникнути "проблем з бойовиками".

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Власник вантажівки також додав, що базу з машиною в нього відібрали терористи 8 липня, майже за тиждень до того, як був збитий Boeing-777.

"З 8 липня ніхто на базі не працював. Вона була в їхніх руках разом з обладнанням і цим білим тягачем", - розповів Василь.

При цьому він запевнив, що може точно підтвердити, що вантажівка з ЗРК "Бук" на відео – це саме його машина, яку відібрали терористи.

"Звісно, це моя вантажівка. Я її легко можу впізнати. В Донецьку це єдине Volvo з такою кабіною", - сказав донеччанин.

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Він також зізнався, що не мав і гадки про те, для чого бойовики відібрали в нього базу з обладнанням і тягачем.

Раніше радник Арсена Авакова повідомляв, що бойовики вивезли "Бук" до Росії, де його знищать разом з винними терористами. А перед тим координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук опублікував фотографії "Бука", який і перевозили бойовики.