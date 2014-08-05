В РНБО запевняють, що контролюють пересування підкріплення бойовиків з Росії

Про це розповів на брифінгу у вівторок речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання про безперешкодність потрапляння підкріплення та техніки до терористів на Донбасі з РФ, пише Українська правда.

За його словами, українські розвідники надають інформацію про пересування кожної з колон, після чого штаб приймає рішення про знищення колони, якщо цей процес не становить небезпеки для українських військових і мирних мешканців.

"Якщо колона пересувається під вогневим прикриттям, то вона "ведеться" нашими розвідниками до безпечної території. І на цій території колона знищується за можливістю", - сказав Лисенко.

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Він нагадав, що українська авіація не працює на близьких до кордону ділянках через постійні атаки протиповітряної оборони та військової авіації Росії.

На прохання журналістів пояснити чому військові, які боронять Луганський аеропорт, знову не отримують забезпечення, Лисенко відповів:

"У нас постійно трапляються випадки, коли допомога не доходить до якогось військового підрозділу. Проте це не означає, що вона взагалі не дійде. Якщо цю колону виявили і готувалися розбомбити, то саме через це допомогу не вдалося надати. Вона буде надана іншим шляхом, але обов'язково буде надана."