Україна пропонує НАТО одним з трастових фондів забезпечити передислокованих із Криму частин ЗСУ

Про це в ексклюзивному інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН повідомив глава місії України при НАТО, посол Ігор Долгов, розповідаючи про призначення нових трастових фондів, про які було оголошено у червні на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО.

„Було створено чотири трастові фонди. Один з них - фонд соціальної адаптації військовослужбовців, був раніше, але ми пропонуємо його переорієнтувати, виходячи з вимог часу. А саме: ми пропонуємо партнерам по НАТО зорієнтувати цей фонд на заходи із забезпечення передислокації частин українських ЗС з території Криму. З території республіки було виведено низку підрозділів, і зараз вони розташовані на материковій частині України. Для того, щоб це розташування було більш комфортним і відповідало вимогам і умовам, ми пропонуємо, щоб вони подумали, що цей фонд міг би зробити”, - пояснив він.

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Як саме і що буде зроблено, зараз говорити зарано, адже все залежить від коштів - якими будуть обсяги цього фонду і на що реально можна їх спрямувати, додав український дипломат.

Відповідаючи на запитання про наповнення фондів, Долгов нагадав, що для цього ще необхідно визначити країну-лідера. „Зараз ця робота відновилася, адже до 4 серпня в штаб-квартирі була пауза. Тому ми сподіваємося на те, що буде достатньо часу, щоб попрацювати над конкретикою по всім чотирьом фондам, щоб на засідання Комісії Україна-НАТО було конкретне бачення”, - зазначив він.

Говорячи про фонд, який буде спрямований на кібербезпеку, Долгов повідомив, що українська сторона хотіла б отримати програмне забезпечення, „яке на сьогодні є дуже коштовним і дуже важливим елементом будь-якої подальшої розбудови національної системи”. „В рамках НАТО існує певна спільна платформа, і ми хотіли б таку платформу побудувати і у нас. Це означає, в першу чергу, програмне забезпечення, в другу чергу - ми хотіли б мати від цієї співпраці комп’ютерну лабораторію, яка б стала майданчиком для наших фахівців, які б могли на цій базі розробляти власні системи захисту і випрацьовувати механізми протидії тим атакам, об’єктом яких стають час від часу, маю сказати, навіть наші комп’ютери тут у місії”, - деталізував глава місії.

Призначенням іншого трастового фонду Долгов назвав логістику. „Практичним результатом цього фонду могло б стати надання українській стороні всієї програмної бази для логістичного забезпечення Збройних сил на всіх рівнях. Це – один з найбільш коштовних елементів soft ware у всьому світі, і це те, що нам треба, щоб не починати винаходити велосипед, а користуватися тим, що вже випробувано, відпрацьовано і може бути швидко застосовано”, - наголосив він.

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Четвертий трастовий фонд, за словами українського дипломата, є фондом з управління та зв’язку. „Наші потреби тут дуже великі, починаючи від систем зв’язку всіх рівнів, від тактичного до оперативного, до вищого рівня командування. Це – велике поле діяльності, і тут нам треба більше експертної проробки цих питань з українською стороною – що саме нам треба в першу чергу”, - наголосив Долгов.

Як приклад дипломат зазначив спроможність мобільної передислокації частин. „Умовно кажучи, спроможність розгорнути військову частину чи підрозділ в місцевості, де нічого немає. Це те, з чим зіткнулися наші підрозділи зараз на театрі АТО. В чистому полі. Все, що було раніше, якісь військові об’єкти – нічого не має. Все з нуля. Це викликає не тільки проблеми з логістикою, але й призводить до людських втрат. Щоб поліпшити спроможності наших військових сил, нам треба мати можливості для мобільного розгортання частин на місцевості. Тому ми звернулися з проханням до міжнародного секретаріату НАТО подумати, якими б могли бути практичні потреби вирішення цього питання в рамках фонду. Це – основні елементи, деталей зараз я вам не можу надати, оскільки над ним йде робота”, - сказав Долгов.