Ющенко запропонує Раді підняти прохідний бар`єр?

У проекті Послання Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, а також експертну доповідь, на основі якої формувалося послання, пропонується ряд нововведень у сфері внутрішньої політики, зокрема, різке підвищення прохідного бар`єра на парламентських виборах для блоків політичних партій.

Про це повідомляє газета «Коммерсант-Украина», яка має у своєму розпорядженні дані документи.

"Доцільно залишити бар`єр 3% для політичних партій і підняти до 5% бар`єр для виборчих блоків, які складаються не більше ніж з трьох партій, з подальшим збільшенням бар`єра на 1% за кожну подальшу партію в блоці", - цитує видання проект послання.

У публікації наголошується, що підготовкою експертної доповіді документа традиційно займається Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД), діяльність якого курирує Секретаріат Президента. "Із Секретаріатом узгоджено всі спірні тези. Крім того, СП вносив свої правки в документ після того, як наші експерти закінчили роботу", - повідомила газеті перший заступник директора НІСД Наталія ГРИЦАК.

При проведенні наступних виборів експерти НІСД і чиновники СП пропонують, зокрема, "ввести систему голосування за регіональними списками", що дасть змогу виборцеві голосувати "не тільки за політичну силу, а за конкретних людей, які користуються повагою в регіоні"; змінити схему виборів "міських і сільських голів або, в разі проведення реформи адміністративно-територіального устрою, голів громад"; ввести в законодавство норму про те, що претендент на ці посади обирається "на основі абсолютної більшості голосів", що передбачає перехід до системи двох турів голосування.

Крім того, газета пише, що для проекту послання і експертної доповіді «притаманні жорстка критика на адресу уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, заяви про маніпулятивність українських ЗМІ, комерціалізацію судової влади і про інші негативні тенденції в суспільно-політичному житті».

Окремий розділ доповіді присвячений судовій реформі. "Судова влада політизується і комерціалізується", - вважають його автори. Констатуючи необхідність проведення глибокої реформи судової системи, експерти відзначають декілька її стратегічних напрямів. Серед іншого йдеться про введення інституту суду присяжних; про реформування Вищої ради юстиції, члени якої повинні бути держслужбовцями, які працюють в Раді на постійній основі; про Раду суддів, яка "залежить від голови Верховного суду і фактично перетворилася на консультативний орган голови Верховного суду", а також про Верховний суд (ВС). Пропонується створити два спеціалізовані вищі суди – кримінальний і цивільний, - а формування ВС здійснювати шляхом делегування до нього трьох-п`яти суддів із спеціалізованих судів. Таким чином, у ВС можна буде оспорювати рішення вищих спеціалізованих судів.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО планував звернутися з Посланням до ВР 5 лютого. Проте через блокування опозицією роботи парламенту глава держави не зміг цього зробити.