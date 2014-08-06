Оголошений у розшук спільник терористів Царьов обіцяє у Донецьку прес-конференцію

У Донецьку журналістів запросили на прес-конференцію оголошеного в розшук генеральною прокуратурою України екс-народного депутата, лідера сепаратистського руху «Юго-Восток» Олега Царьова, а також запросили на фуршет «поспілкуватися в неформальній обстановці» готель «Park Inn by Radisson» (колишній готель «Київ»).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне запрошення та прес-анонс розповсюдила серед донецьких журналістів прес-служба Царьова.

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«Сьогодні, 6 серпня, о 15.00 відбудеться прес-конференція спікера парламенту Спілки народних республік Новоросії Олега Царьова. Тема "100 днів АТО". Під час прес-конференції голова розповість про АТО у цифрах і фактах, які приховують від громадськості», - йдеться у надісланому анонсі.

І підкреслюється, що «після прес-конференції буде можливість поставити питання Олегу Царьову та поспілкуватися "без краваток" у неформальній обстановці під час фуршету».