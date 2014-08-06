Канада ввела нові санкції через дестабілізацію ситуації в Україні

Канада запровадила нові санкцій через дестабілізацію ситуації в Україні.

Як повідомляє Радіо Свобода, список опублікований на сайті прем’єр-міністра Канади. Обмеження стосуються як фізичних, так і юридичних осіб переважно з Росії.

До списку санкцій потрапили російські банки «ВТБ», «Россельхозбанк», «Банк Москви» і «Російський Національний Комерційний Банк». Також обмеження канадського уряду стосуються російської «Об’єднаної суднобудівної корпорації» і авіакомпанії «Доброльот».

Щодо кримських компаній – це виробники вина «Новий світ» і «Масандра».

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До списку індивідуальних санкцій потрапили президент Чечні Рамзан Кадиров, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, директор ФСБ Олександр Бортніков, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, губернатор Краснодарського краю Росії Олександр Ткачов. Також йдеться про так званого міністра внутрішніх справ окупованого Криму Сергія Абісова, лідера угруповання «ДНР» Павла Губарєва та інших лідерів сепаратистів та Донбасі.

Зазначеним особам буде заборонений в’їзд на територію Канади, а їхні активи у цій країні, якщо вони є, будуть заморожені.

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Загалом під дію обмежень потрапляють 22 компанії та 19 фізичних осіб.

Упродовж минулого тижня й початку нинішнього Євросоюз, а також США і низка інших країн оголосили про нові санкції проти осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії на дестабілізацію становища в Україні, зокрема втручання на сході України та анексію Криму.