Нові навчання РФ на кордоні з Україною не сприяють деескалації - Євросоюз

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі про це заявив представник Єврокомісії Себастьян Брабант (Sebastien Brabant).

Коментуючи інформацію про можливість військового вторгнення Росії в Україну, Брабант сказав: „Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією в Україні. Із занепокоєнням ми відзначили повідомлення про нові значні потоки великої кількості зброї та обладнання через кордон з Росії до України, повідомлення про артилерійські обстріли через кордон і подальші атаки з боку незаконних збройних угрупувань на сході України. Нові навчання російської армії, які відбуваються на східному кордоні з Україною, не додають до деескалації”.

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Представник Єврокомісії висловив упевненість, що українська влада має „зобов’язання та обов’язок поновити порядок у рамках своїх кордонів, у той час, коли законна сила завжди застосовується зі стриманістю та для захисту населення”.

„Ми нагадуємо про наше засудження дій незаконних збройних груп та наш запит до Російської Федерації активно використати свій вплив на ці групи, припинити постачання зброї та бойовиків через кордон для того, щоб достягти швидкого та значного результату в деескалації”, - наголосив Брабант.