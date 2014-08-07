Луганські прикордонники надали ОБСЄ докази обстрілу території України з боку РФ
Луганські прикордонники надали представникам Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) докази обстрілу території України з боку Росії.
Про це УНІАН повідомили у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.
Як йдеться в повідомленні, співробітники Місії (ОБСЄ) 6 серпня працювали на ділянці Луганського прикордонного загону. Під час перебування Місії відбулося дві зустрічі. Перша зустріч пройшла на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка». Друга – за місцем дислокації штабу Місії.
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За даними прикордонного відомства, спочатку делегація Місії побувала у таборі на ділянці відділу «Красна Талівка», що був обстріляний двічі. «Делегації були представлені докази обстрілу мотоманевреної групи з території РФ, а саме з залученням спеціаліста-артилериста, де були знайдені підривники від 122-мм снаряду та уламки від 152-мм снарядів. Положення підривника дозволило визначити напрямок його польоту, а саме з території РФ», - зазначається в повідомленні.
В подальшому делегація побувала у міжнародному пункті пропуску «Красна Талівка» біля об’єктів, що були пошкоджені під час диверсії з боку РФ, додали у службі.
Під час другої зустрічі за круглим столом керівництвом Луганського прикордонного загону керівникові Місії ОБСЄ було надано фото- та відеодокази обстрілів території України з боку РФ, підкреслюється в повідомленні.
Як зазначили у прикордонному відомстві, за результатами зустрічі керівник Місії ОБСЄ запевнив, що в нього немає сумнівів щодо правдивості інформації та доказів, наданих керівництвом загону. Делегація повідомила, що найближчим часом направить звіт про проведену роботу до європейських інстанцій.