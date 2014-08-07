Колишній голландський генерал вважає, що 7-8 серпня Кремль може прийняти рішення щодо вторгнення в Україну

Колишній генерал-майор нідерландської армії Франс Ван Каппен (Frans van Kappen) говорить, що 7-8 серпня будуть вирішальними стосовно того, вторгнеться чи ні Росія в Україну.

„Сьогодні та завтра будуть вирішальними для можливого політичного рішення”, - сказав Каппен в інтерв’ю нідерландському телебаченню NOS.

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Колишній генерал впевнений, що зараз Росія працює над створенням політичної основи для втручання. „Перший рух був, коли росіяни скликали Раду Безпеки ООН. Російський посол говорив про погіршення гуманітарної ситуації в Україні”, - наголосив колишній військовий.

Каппен вважає, що наступним аргументом, який „росіяни покладуть на стіл, буде те, що Україна не захищає своїх громадян”. „Коли держава цього не робить, міжнародна спільнота має право на втручання. У цьому випадку Росія схопить м’яч та піде в напрямку гуманітарної інтервенції”, - прогнозує він.

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Як повідомляв УНІАН, 6 серпня НАТО повідомило про можливість введення російських військ в Україну під приводом "миротворчої та гуманітарної місії", і назвало цю ситуацію "загрозливою".

Про майже подвоєння кількості російських військ на східному кордоні на початку тижня написала американська New York Times, а про "більшу, ніж кілька днів тому назад" загрозу російської агресії проти України заявив голова уряду Польщі Дональд Туск.