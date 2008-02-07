Тимошенко готує «дубину» для підкорення олігархів?

Більшість експертів позитивно оцінюють рішення уряду про відсторонення Валентини СЕМЕНЮК з посади голови Фонду державного майна України.

Про це йдеться в переданому УНІАН експерт-опитуванні «Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА».

Зокрема, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що основна причина звільнення В.СЕМЕНЮК полягає у бажанні Ю.ТИМОШЕНКО поставити головою Фонду держмайна фахову і 100% віддану людину. За його словами, це дасть змогу використовувати приватизаційну «дубину» “для підкорення ще непідкорених олігархів”. “За допомогою приватизації одних олігархів можна знищити, з іншими домовитися, третіх підкорити, четвертих зробити своїми союзниками. Таким чином, Фонд держмайна стає не просто центром масштабних приватизаційних акцій для поповнення держбюджету, а інструментом в боротьбі за підтримку великого бізнесу напередодні масштабних політичних і електоральних подій”, - вважає він.

Також директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО хотіла б, щоб Фонд держмайна працював з урядом як єдиний злагоджений механізм. “Приватизаційні процеси мають наповнювати ту скарбницю, яка має компенсувати заощадження населення і різноманітні соціальні програми”, - сказав він. Експерт також зауважив, що консультувався з юристами, які запевнили, що прем’єр не переступила закон. Він нагадав, що В.СЕМЕНЮК не відправлена у відставку, а відсторонена від керівництва Фонду держмайна на певний період. “Отже, це внутрішня проблема уряду і Президент не повинен був втручатись”, - сказав експерт.

В свою чергу науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ вважає, що Фонд держмайна один з ключових державних органів виконавчої влади, і уряд не хоче його залишати під контролем людини, яка де-факто належить до опозиції. Він наголосив, що стаття 22 закону про державну службу чітко передбачає можливість відсторонення держслужбовця його керівником на час розслідування, а ФДМУ є відповідальним і підзвітним перед Кабміном.

Натомість, президент Центру соціальних досліджень «Софія»Андрій ЄРМОЛАЄВ заначив, що в першу чергу уряд хоче реалізувати кілька об’єктів, які забезпечують додатковими фінансами бюджет, оскільки є реальні загрози бюджетного дефіциту.

Він зауважив, що також є неформальні зобов’язання уряду перед лобістами стосовно приватизації. “Прискорений режим приватизації дозволяє готуватись до участі в аукціонах лише окремим, найбільш поінформованим групам і найбільш готовим до цього фінансово”, - вважає він.

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що відсторонення СЕМЕНЮК “каталізує” парламентську кризу. “Тепер опозиція зможе критикувати не тільки Президента і спікера за лист до НАТО, а й уряд за порушення Конституції. Саме з цього рішення конкуренція між президентською командою і прем’єрською переходить у фазу конфлікту. І останнє рішення Президента по СЕМЕНЮК відображає його готовність до конфлікту на підставі президентських конституційних повноважень»,- вважає він.