Бойовики мають намір взяти в полон високопоставлених українських силовиків - МВС

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка, для отримання інформації про їхнє місцезнаходження використовуються отримані з Росії новітні системи радіоперехоплення мобільного зв'язку.

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"Ватажкам бойовиків прийшов наказ Кремля в найближчі терміни захопити в полон одного - двох керівників органів управління силових структур у званні не нижче полковника або представників центральних органів влади, які знаходяться в зоні АТО", - зазначив він.

За словами Шкіряка, такий наказ, згідно з даними радіоперехоплення спецслужбами України, отримано бойовиками кілька днів тому. Метою захоплення таких високопосадовців є отримання оперативної інформації про стан справ у силах АТО, а також для піар-забезпечення бойових дій - "для підтримки бойового духу проросійських бандитів".

Як сказав Шкіряк, для виконання цього завдання бойовики, в першу чергу, фіксують місцезнаходження і прослуховують розмови абонентів мобільних телефонів.

"Спецслужби РФ поставили бойовикам новітнє радіолокаційне та прослуховуюче обладнання. А враховуючи той факт, що основні мобільні оператори України є російськими компаніями, то і контроль за абонентами здійснюється без проблем", - сказав він.

Крім того, зазначив Шкіряк, отримані з перехоплень дані використовуються для нанесення точкових ударів по підрозділах українських сил вогнем артилерії та установок "Град", а також для роботи снайперів та облаштування засідок диверсійними групами.

"МВС настійно рекомендує всім чиновникам, народним депутатам та іншим керівникам по прибутті в зону АТО виключити користування мобільними телефонами, особливо під час пересування", - сказав Шкіряк.